Jongeren gevat na brandstichting in Berchem

Livios Hout aanmaken in de kachel? Je deed het mogelijk altijd al verkeerd: zo doe je het wél snel en efficiënt

Zeker in deze tijden van hoge energieprijzen blijft hout stoken zéér populair. Veel kacheleigenaars leggen daarvoor zelf hun houtvoorraad aan. Toch komt er wel wat bij kijken om correct te stoken. Bouwsite Livios loodst je in zes stappen van het bos tot in de woonkamer.

29 november