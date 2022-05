Jongeren gaan in gesprek met ex-Ketnetwrapster in knusse studio op Astridplein

AntwerpenNeerploffen op een hoop kussens en babbelen met ex-Ketnetwrapster Sien Wynants over hoe jij vindt dat jongeren geholpen moeten worden? Het kon vandaag in de knusse babbelmobiel op het Astridplein. Ook Seba (28) - zelf hulpverlener en kind uit een pleeggezin - kwam er zijn hart luchten. “Jeugdzorg moet nog laagdrempeliger worden”, aldus Seba.

De komende drie weken toert een knusse babbelmobiel door Vlaanderen. Kinderen, jongeren en ouders kunnen tv-presentatrice Sien Wynants toevertrouwen hoe ze graag ondersteund zouden worden wanneer het even moeilijk loopt. Zo worden er ideeën gesprokkeld van iedereen die mee wil nadenken over het gezins- en jeugdhulpbeleid van de toekomst.

“Ik ben nog maar een uur bezig en er zijn al vijf mensen langsgekomen: er zat constant iemand bij mij in de babbelmobiel”, aldus Sien Wynants. “Ik heb al goede dingen gehoord: dat er bijvoorbeeld in grote steden vaak genoeg hulpverlening is, maar dat die niet tot in kleinere gemeentes geraakt.”

Ideeën

De campagne kadert in nieuwe plannen van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke. Hij kwam vanmiddag ook een bezoekje brengen aan de babbelmobiel. “Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een conceptnota voor de Vlaamse Regering, maar ook de ervaringen van jongeren, ouders en hulpverleners bevatten inzichten van onschatbare waarde om dat nieuwe beleid mee vorm te geven”, aldus de minister. “Hoe willen jongeren benaderd worden als ze zelf een hulpvraag hebben? Welke ondersteuning hebben ouders nodig tijdens de eerste 1000 dagen? Op die vragen zoeken we antwoorden, zodat de veranderingen die we voorbereiden stroken met de ideeën die leven bij gezinnen zelf.”

Volledig scherm De babbelmobiel stond donderdag op het Astridplein. © Klaas De Scheirder

Meer gehoord

Seba Huysmans kwam alvast zijn zegje doen in de babbelmobiel. Hij groeide samen met zijn broer en zus op in een pleeggezin. Toen hij voor zijn studiekeuze stond, moest hij niet lang nadenken en koos hij voor de opleiding Orthopedagogie. Intussen is hij 28 en werkt hij als woonbegeleider voor mensen met autisme. “Binnen mijn pleeggezin was er oneindig veel liefde, en ook de begeleiding van pleegzorg zelf was heel goed”, aldus Seba. “Maar bepaalde aanpassingen zouden ervoor gezorgd kunnen hebben dat ik me nog meer gehoord had gevoeld. Ik vind het vooral belangrijk om hulpverlening meer centraal te plaatsen bij de personen die de hulp nodig hebben. Het belangrijkste is dat het kind erbij gebaat is.”

“Jeugdzorg moet nog laagdrempeliger worden. Zelfs als hulpverlener is het soms moeilijk om de juiste hulp te vinden. Mijn zus heeft psychologische hulp nodig, maar er is nergens plaats. Dat wil ik zien veranderen in de toekomst. Ik ben zelf transgender en heb ook lang psychologische hulp nodig gehad. Ik heb zelf gemerkt dat ik tijdens dat proces veel geduld moest uitoefenen, en dat weegt op het mentale welzijn.”

De mobiele studio toert nog tot 23 mei door Vlaanderen en houdt halt op verschillende plekken.