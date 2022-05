Jongeren betrapt met vlindermes en cannabis in onderbroek

Antwerpen Tom Lanoye hekelt extreem­rechts geweld op herdenking vermoorde militanten op Operaplein: “Waarom eren we nu pas de helden van het verzet?”

In zijn typische stijl bracht topauteur Tom Lanoye (63) zaterdagnamiddag een hulde aan Albert Pot en Theo Grijp, twee jonge syndicalisten die in de nacht van 22 op 23 mei in 1936 vermoord werden door een verkiezingskandidaat van het extreemrechtse Realisme. Hun begrafenis werd een massademonstratie tegen het fascisme en zou tot de grootste staking ooit in ons land leiden. Voor Lanoye markeert de gedachtenis van de verzetsstrijders vandaag nog maar het begin: “Er lijkt eindelijk een ommeslag te komen in onze herdenkingstraditie.”

