“Jongens, wat een kieken”: N-VA-raadslid vergeet microfoon uit te schakelen op gemeenteraad en scheldt Peter Mertens (PVDA) uit

Bomvolle trams

Tijdens een interpellatie op de gemeenteraad van maandagavond haalt raadslid Imade Annouri (Groen) de foto van de overvolle tram 10 boven die begin januari ophef veroorzaakte in Antwerpen. “Iedereen kent het wel, als sardienen op elkaar op het openbaar vervoer, in de oksel van je buurman te hijgen”, hekelt Annouri. “Bovendien zijn we in Antwerpen koploper in het afschaffen van trams. Het openbaar vervoer afbouwen en overvolle trams en bussen toelaten in coronatijden, is onverantwoord”, klinkt het scherp bij Annouri.