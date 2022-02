Jongen van 5 overleden na aanrijding door trein in Antwerpen-Centraal

AntwerpenEen jongen van 5 is maandagnamiddag overleden nadat hij was aangereden door een trein in de tunnel onder het station Antwerpen-Centraal. Dat bevestigt Kristof Aerts van het Antwerps parket. Het jonge slachtoffer was even voordien als vermist opgegeven nadat hij in de buurt van het station was verdwenen.