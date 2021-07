Jongeman (18) wordt onwel achter het stuur en veroorzaakt kettingbotsing

Bij het verkeersongeval waren verschillende voertuigen betrokken. De 18-jarige bestuurder verklaarde dat hij onwel was geworden en zo wellicht de controle over het stuur was verloren. Hij was terecht gekomen tegen een geparkeerde auto die een kettingbotsing met drie andere wagens veroorzaakte. Ook enkele paaltjes waren van de grond losgerukt. Het aanrijdende voertuig en het eerste voertuig dat geraakt werd, zijn niet meer rijvaardig. De andere auto’s raakten beschadigd maar waren wel nog rijvaardig. De net 18-jarige beschikte over een voorlopig rijbewijs. Er is een proces-verbaal opgesteld omdat hij zonder begeleider onderweg was.