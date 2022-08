Jonge Oekraïense Belgen organiseren afterwork in Felix Pakhuis: “Met de opbrengst steunen we ons thuisland”

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben Taras en Yaremma met hun Oekraïense scouts verschillende inzamelingsacties georganiseerd. “Ik ben vorig jaar vanuit België naar Oekraïne gefietst om geld in te zamelen voor SOS kinderdorpen”, vertelt Yaremma. “De oorlog was toen nog niet geëscaleerd, maar er waren toen al 3,6 miljoen mensen die hun bezittingen er moesten achterlaten. Zowel bij mijn vertrek als mijn aankomst heb ik toen een evenement op poten gezet. Daarnaast hebben we met onze Oekraïense scouts verschillende kleinere initiatieven georganiseerd, waaronder een Oekraïens feest.”

In juni organiseerden de twee vrienden hun eerste grote evenement. De eerste editie van hun benefietavond in de Antwerpse Handelsbeurs was een groot succes. “Het doel van ‘Let’s connect for Ukraine’ was om de Belgische business wereld samen te krijgen om Oekraïne te steunen. Dat is ons aardig gelukt: 20 bedrijven waaronder Radisson Hotel Group, Engie, AXA, Port of Antwerp-Bruges en de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx tekenden present.”

Op 1 september organiseren Taras en Yaremma hun tweede ‘Let’s connect for Ukraine’ evenement. Met de hulp van stad Antwerpen krijgen ze met het Felix Pakhuis weer een schitterende locatie. Als student en recent werkende jongemannen, willen Yaremma en Taras deze keer ook hun leeftijdsgenoten betrekken. “Waar de benefietavond vrij exclusief was, willen we nu een heel toegankelijk event creëren. We proberen origineel uit de hoek te komen en gebruiken symboliek tot in de kleinste details. Zo kost een standaardticket bijvoorbeeld 24,02 euro omdat de oorlog is geëscaleerd op 24 februari.”

De opbrengst van de avond gaat volledig naar het goede doel. “Met de Oekraïense scouts hebben we de organisatie ‘HelpUAFromBe’ opgericht. We hebben daarmee ondertussen al zo’n 100.000 euro aan humanitaire hulp verzonden naar Oekraïne. Enkele maanden geleden was er veel nood aan medicijnen, maar nu gaat de opbrengst waarschijnlijk naar pick-ups en ambulances die nu dringend nodig zijn”, legt Yaremma uit.

“Het idee is om voor alle betrokken partijen een voordeel te creëren”, legt Yaremma uit. “Voor de gasten bieden we een leuke avond aan met eten, drinken en chille beats van Oekraïense dj’s. Daarnaast draagt Felix Pakhuis graag hun steentje bij voor het goede doel.” Ook sponsors zijn een belangrijk deel van de organisatie. “Bij onze benefietavond hadden we een tiental sponsors die ons steunden. We proberen die nu opnieuw via verschillende formules tot bij de mensen te brengen. Met een locatie als Felix Pakhuis bieden we plaats voor enkele honderden jonge, ambitieuze mensen. Dat biedt die bedrijven een interessant doelpubliek. We willen mensen samenbrengen voor Oekraïne, vandaar ook de naam ‘Let’s connect for Ukraine’. We hopen op een succes, dan kunnen we ons grootste doel verder zetten: ons thuisland zoveel mogelijk en zo lang nodig is, steunen.”

Meer informatie over de afterwork vind je op het Facebookevent.

