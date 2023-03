Jonge musici brengen ode aan Irving Berlin in het Red Star Line Museum.

130 jaar geleden stak pianist Irving Berlin, van onder meer (I’m dreaming of a) White Christmas, op een Red Star Line-boot de oceaan over richting Amerika. Daar groeide hij uit tot één van de meest invloedrijke componisten van de 20ste eeuw. Op zaterdag 18 maart biedt het museum vijf jonge musici van diverse achtergrond een podium aan. In aanwezigheid van de kleindochter van Berlin, Caroline Emmet, spelen zij nieuwe nummers geïnspireerd op haar grootvader.

In 1893 volgde pianist Irving Berlin zijn droom richting Amerika. Vandaag laten vijf jonge kunstenaars, elk met hun eigen migratieverhaal, zich inspireren door het werk en leven van Irving Berlin. De vijf jonge muzikanten componeerden nieuwe nummers en presenteren die op zaterdag 18 maart aan het brede publiek in de Loods van het museum. Elke muzikant geeft een kort woordje uitleg over hoe het nieuwe nummer tot stand kwam en speelt nadien een nummer van zichzelf en de nieuwe Irving Berlin-compositie. De voorstelling is gratis en vindt plaats van 13 tot 17 uur.

Mini-reportages

De vijf composities worden ook opgenomen in een live-session videoclip in de museumzalen. ​ Het volledige traject dat de muzikanten hebben afgelegd, werd in beeld gebracht in mini-reportages. Deze zijn nu al te zien op de website van het museum.

In aanloop van de live voorstelling kan iedereen nu al zijn muzikale talenten ontdekken of tentoonspreiden in het museum. Iedereen mag tijdens de openingsuren een nummer komen spelen op een piano in de Loods van het museum, bladmuziek van Irving Berlin wordt voorzien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.