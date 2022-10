Jonge moeder betrokken bij oplichtingspraktijken? “De vader is verantwoordelijk voor deze feiten”

Vader

Ze beweert wel dat ze haar bankkaart is verloren maar bewijst dat niet.” Volgens het parket waren er tot op het moment van de feiten enkel normale verrichtingen te merken op de bewuste rekening, tot die plots werd leeggehaald en al het geld werd overgeschreven naar P.’s moeder. Het parket ziet daarin het bewijs dat P. zeer goed wist waar ze mee bezig was. “Mijn cliënte is in die periode bevallen van haar eerste kind, en was enkel daarmee bezig”, pleitte de advocaat van de jonge vrouw. “Ze had net het kraamgeld ontvangen en heeft dat integraal overgemaakt aan haar moeder zodat die het kon beheren terwijl zij in het ziekenhuis lag. Pas na haar thuiskomst uit het ziekenhuis heeft ze gemerkt dat haar bankkaart weg was. Net in die periode is de relatie met de vader van het kind ook verbroken. Wij vermoeden dat hij verantwoordelijk is voor deze feiten. Hij had immers contacten in Nederland, waar het geld van de oplichtingen is afgehaald.” De rechtbank spreekt zich uit op 31 oktober.