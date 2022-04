Jonge diabetespatiënten trappen een balletje met Mousa Dembélé

Kapellen/Antwerpen Befaamde koffiebran­de­rij opent belevings­win­kel in Kapellen

Na langer dan een eeuw hield buurtsupermarkt en koffiebranderij Jespers koffie aan het einde van 2019 het voor bekeken in Antwerpen. De familiezaak werd in eerste instantie enkel online voortgezet. Daar is zopas verandering ingekomen. De vierde generatie heeft een belevingswinkel geopend op de Dorpsstraat in Kapellen. “We misten het contact met de klanten”, vertelt An Liekens (41), achterkleindochter van bezieler Joseph Jespers.

