Jonge cipiers krijgen sleutel van overvolle gevangenis: “Begin er maar aan. Opleiding volgt later.”

Donderdagnamiddag leverde de politie 26 nieuwe verdachten af voor het arresthuis van de Begijnenstraat. Dat bracht de (over)bevolking op 740 gedetineerden. Sommige gevangenen moesten met 4 op een cel van twee personen verblijven. Matras op de vloer, slapen naast de toiletpot.

Burgemeester Bart De Wever was vorig jaar op bezoek geweest in de Begijnenstraat. Toen had de directie hem getoond hoe zij met beperkte middelen het leven van de gevangenen zo aangenaam mogelijk maakte. “Toen is mij gezegd dat er extra personeel onderweg was”, zei De Wever die als burgemeester enkel de levensomstandigheden in de gevangenis mag controleren. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is verantwoordelijk voor het beheer en het personeel.

“U bent verblind. Net zoals in die tv-programma’s als ‘Ooit Vrij’ dat nu in de gevangenis wordt opgenomen. Dat is ‘feelgood’-televisie. De wantoestanden krijg je nooit te zien”, zei één van de oudere cipiers.

De cipiers vragen extra personeel, zoals zij al jaren doen. Er komen wel jonge, gemotiveerde mensen bij maar die dreigen door de werkdruk weer af te haken. Eén van de nieuwkomers is Michèle S. (25). Afgestudeerd als diëtiste was zij op zoek naar een job. Haar vriendin werkte als cipier in Hasselt en was enthousiast, daarom solliciteerde ze ook voor de functie.

Michèle S.: “Ik slaagde in het examen en mocht beginnen in de Begijnenstraat. Op mijn eerste werkdag gaf de adjudant een rondleiding en één uur later kreeg ik mijn sleutel: ‘Begin er maar aan’.” Ik kwam op een sectie terecht met 50 tot 70 gevangenen en wist eigenlijk niets. Een ervaren collega hielp mij waar hij kon, maar ook hij moest zijn normale taken uitvoeren. Pas drie maanden later heb ik mijn eerste opleiding van 8 dagen gekregen. Dan pas leerde ik hoe je iemand moet fouilleren als die van de wandeling terug naar de cel komt.”

"Verhanging"

Tijdens een onderhoud op het kabinet van de burgemeester onderstreepten de vakbonden nogmaals het personeelstekort.

“We staan geregeld alleen op een sectie met 70 gevangenen en dat is niet langer houdbaar”, zegt Kim Hutsebaut van de vakbond (ACOD). Volgens haar collega Mario Heylen hoopt het personeel om eindelijk aandacht te krijgen na talloze beloften. “We willen dat er na al die jaren eens echt iets gebeurt. Meneer De Wever is verantwoordelijk voor de gevangenis van Antwerpen en is een politiek figuur met de nodige invloeden”, zegt hij. “We hopen dat de burgemeester druk kan zetten op de federale regering, want het is een acuut probleem.

De andere personeelsleden halen ook verschillende voorbeelden aan van de moeilijke werksituatie. “Gisteren zijn er 26 gearresteerden binnengebracht. Er was ook een verhanging net nadat de wandeling was afgelopen. De cipiers moesten die allemaal een plaats geven, soms met vier op cel. De oplossingen om het personeelsgebrek op te vangen zijn de bibliotheek sluiten, de kantine later bedelen, en de wandeling later doen. Dat geeft frustratie voor gevangenen en ook voor cipiers”, klinkt het.

