'Jonge Beethoven' komt naar Antwerpen: componist/pianist Kit Armstrong speelt eind januari in De Singel

Een wonderkind: zo kan je Kit Armstrong wel beschrijven. Hij schreef zijn eerste compositie toen hij 5 jaar oud was en hij ​behaalde diploma’s in de muziek, fysica, chemie en wiskunde. Intussen heeft de 30-jarige Amerikaan een 60-tal composities op zijn naam staan. Als solist speelde hij in de Philharmonie in Berlijn, het Musikverein in Wenen, het Amsterdamse concertgebouw, de Elbphilharmonie in Hamburg en de Suntory Hall in Tokyo en hij trad op met enkele van ‘s werelds beste orkesten, waaronder de Wiener Philharmoniker. In 2018 was hij ‘artist in residence’ bij het Brusselse Bozar. Armstrong verblijft sinds 2012 in het Noord-Franse Hirson, waar hij een kerk liet ombouwen tot concert- en tentoonstellingsruimte.