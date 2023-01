Jong Waaslands geweld infiltreert Antwerps nachtleven met LLOSS: “Kom losjes doen”

ANTWERPEN/KRUIBEKEDat er in het rustieke Kruibeke aan de overkant van ’t water nog nood was aan steviger nachtleven, staat buiten kuif. Maar de vijf gasten achter feestconcept ‘LLOSS’ wonen intussen in de Koekenstad en voelen zich er al helemaal thuis met eind deze maand een eerste clubeditie van hun festijn in Capital. “We willen meer clubs aandoen in meer steden, laat het maar organisch groeien.”

Kwinten Stoop (26), Bart Lauwers (25), Sam Smet (25), en de gebroeders Rutger (26) en Rainer (23) van Mieghem wonen intussen allemaal in Antwerpen maar hun roots liggen één waterbushalte verder, in het Waaslandse Kruibeke. De mogelijkheden tot nachtleven zijn eerder beperkt in het Oost-Vlaamse grensdorp dus besloot het vijftal de permanente oversteek te maken over de Schelde. Én ze hebben iets meegebracht van over ’t water.

Openluchtfestival

“We zijn allemaal kameraden uit hetzelfde dorp met een gedeeld hart voor uitgaan”, leggen Sam en Rainer uit vanuit café Baron op het Zuid, waar ze nu wonen. “In lockdowntijden kwamen we op het idee om zelf iets te organiseren, want in Kruibeke vinden links en rechts wel leuke evenementen plaats, maar er is heel veel ruimte voor meer.”

Volledig scherm Sam en Rainer voeren het woord even voor LLOSS, hun drie kompanen zetten momenteel de bloemetjes buiten in het buitenland. © Tessa Kraan

Het feestconcept ‘LLOSS’ werd geboren, niet zozeer van volledig ‘los’ gaan maar eerder de onschuldige versie van het woord. “Kom losjes doen, is onze slogan”, lachen de kameraden. De eerste editie aan buurtplek en sociale tewerkstellingstuin Vasse Kweek werd nog onder de duim gehouden door virusmaatregelen maar twee edities later is het openluchtevenement uitgegroeid tot een minifestivalletje met meer dan vijfhonderd bezoekers en internationale deejays.

Bunker van den Dimi

En LLOSS blijft groeien want begin deze zomer zal het niet enkel twee dagen duren, komt er een camping en verhuist het festivalletje naar de zogenoemde ‘schans van Landmolen’, in Kruibeke beter bekend als ‘den bunker van den burgemeester’, aangezien het stuk grond met betonnen bunker eigendom is van Dimitri Van Laere (N-VA) - die zijn sjerp momenteel eventjes uitleent aan oerburgemeester Antoinne Denert (D.E.N.E.R.T.). “Het is daar een erg vette locatie, we zijn erg dankbaar dat we die site mogen gebruiken van den Dimi”, benadrukken Sam en Rainer.

Volledig scherm Het volledige gezelschap achter LLOSS met Bart Lauwers, Kwinten Stoop, Rainer Van Mieghem, Sam Smet en Rutger Van Mieghem tijdens hun open air event afgelopen zomer. © Dieter Verschooren

Koekenstad

Maar voor het zover is kruipt LLOSS dus de Antwerpse discotheken in met eind januari een eerste clubeditie in Capital onder het Stadspark. “We willen van LLOSS een reizend feestconcept maken, met verschillende locaties in Antwerpen maar ook andere steden en het cureren van podia op grotere festivals. Concreet is dat allemaal nog niet, laat het maar organisch groeien. We wonen hier nog maar net maar zijn uiteraard al veel langer actief in het Antwerpse nachtleven. We vinden onze draai wel in de Koekenstad.”

LLOSS zet in op zwoele dansmuziek van disco, funk en house tot stevigere dansmuziek richting techno. In Capital spelen Fafi Abdel Nour - oude getrouwe van de legendarische, Amsterdamse club De School - en Rey Colino. Ook Emilija en Chipo Chipo halen hun beste platen boven.

LLOSS doet zich voor op vrijdag 27 januari in Capital. Meer info hier. Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

