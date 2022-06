Joanne maakt viergeslacht compleet

Antwerpen/Deurne Politie stoot in garage op sporttas vol oorlogswa­pens; drugscrimi­neel riskeert drie jaar cel

Drugscrimineel Niels D.C. (32) beweert dat hij niets wist van de zeven oorlogswapens, waaronder vijf kalasjnikovs, die in zijn gehuurde garage in Deurne werden aangetroffen. Hij had de garage gehuurd om zijn schuld aan een drugsbende af te betalen. De openbare aanklager eist drie jaar cel.

30 mei