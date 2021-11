Jinnih Beels (Vooruit) over vier jaar politiek én impact corona: “Het frustreert jongeren dat beleidsmakers altijd maar bepalen hoe ze moeten leven”

“Het is voorbijgevlogen. Ik ben gesprongen (Beels maakte tot 2017 carrière bij de Antwerpse en Mechelse politie, red.) én nog níet geland. Spijt heb ik geen moment gehad, al horen die drie jaar tot de meest turbulente in mijn 45-jarig leven. Een ‘walk in the park’ is de politiek niet. Ik word vooral gedreven door mijn drang naar rechtvaardigheid. Dan loop je wel eens met je smoel tegen de muur. Via de politiek de wereld verbeteren, is een moeilijke weg. Je kan het niet op je eentje. Je moet allianties smeden met partijen die niet in je comfortzone liggen. En dat aanvaarden je gelijkgezinden niet altijd zo goed. Maar ik ben een ploegbeest.”