Jinnih Beels uurtje voor de OKAN-klas: “Wachtlijsten voor jongeren flink verkleind, maar hoog tijd voor Vlaams nooddecreet om scholen te helpen”

Antwerpen/HobokenSchepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) was dinsdag eventjes leerkracht in een van de elf OKAN-klassen op het Koninklijk Atheneum Hoboken. Anderstalige tieners krijgen er een Nederlands taalbad. “Alle netten verdienen een pluim: momenteel staan er in Antwerpen nog 86 OKAN-jongeren op de wachtlijst, tegenover 300 een paar weken geleden.”