Jinnih Beels bezoekt blokkende studenten in IKEA

Antwerpen/Wilrijk “70 jaar woonde ze hier in alle rust. Nu durft ze door die drugsrom­mel de deur niet meer uit”: het jaar waarin bommen en granaten zelfs een 90-jarige dame niet spaarden

Gevels die beschoten worden met kalasjnikovs, woningen die beschadigd worden met ‘Cobra 6-vuurwerk op een flesje vol vijzen en bouten, of brandbommen in geparkeerde auto’s. Het Antwerpse drugsmilieu was afgelopen zomer goed voor 37 aanslagen in drie maanden. Vaak zijn het dezelfde families die geviseerd worden en de daders — veelal Nederlanders tussen 15 en 25 jaar — gaan nietsontziend te werk. Een methode waarbij een vergissing ook nooit ver weg is. Vraag dat maar aan Clemenske (90) uit Wilrijk.

