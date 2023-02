Jeugdcentrum Kiel maakt doorstart als ‘SCRATCH’: “Een open ontmoetingsplek voor, door en met onze jeugd”

Antwerpen Nederland­se politie kraakt chatdienst van crimineel milieu: 5 huiszoekin­gen in Ravels, geen aanhoudin­gen

De Nederlandse politie heeft vanmorgen met een zeventigtal huiszoekingen de chatdienst Exclu Messenger uit de lucht gehaald. Exclu was een extra beveiligde chatdienst die bij criminelen populair was. In Ravels, bij Turnhout, vonden vijf huiszoekingen plaats maar werd niemand gearresteerd.

