Jeugdauteur Gerda van Cleemput (86) overleden

Antwerpen Het Antwerpen van Blind Ge­trouwd-deelnemer Dziubi (29): “In dit café heb ik al regelmatig op de toog gedanst”

Dziubi Steenbergen (29) steelt harten tijdens zijn deelname aan Blind Getrouwd. De sympathieke Limburger woont al een paar jaar in Antwerpen, waar hij een job heeft als marketingexpert en vrijwilliger is bij de Antwerp Pride. Hier verklapt hij zijn acht favoriete plekken in zijn nieuwe thuisstad. “Het stadsleven is fantastisch, maar soms wil ik ook even tot rust komen.”

11:01