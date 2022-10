Jeroen Olyslaegers weigert te spreken op boekenfestival van de stad uit protest tegen schrappen projectsubsidies: “Geen feest zonder culturele hartslag”

Zonder groot boekenfestijn in Antwerp Expo, moeten meer en kleinere evenementen de leemte opvullen heel de maand november. Het laatste weekend van oktober wordt November Boekenmaand afgetrapt met een groot openingsfestival in en rond het KMSKA, én een Schrijversbal voor de professionele auteurswereld. Onder andere Jeroen Olyslaegers werd door de stad uitgenodigd om er te komen spreken.

“Ik hou van Antwerpen en dit soort feesten juich ik enorm toe, daar te mogen spreken was een fijn vooruitzicht”, zegt de auteur nu. “Wás. Want op de dag dat de kunststudenten van onze stad protesteren tegen het schrappen van projectsubsidies, geef ik die eervolle opdracht terug. Drie jaar geen projectsubsidies betekent drie jaar lang geen aandacht voor de ontwikkeling van ons cultureel landschap. Het gaat niet enkel over 51 projecten die zo weg vallen, het gaat over de ademruimte van de sector die zich steeds loyaal heeft opgesteld, die zich steeds heeft aangepast aan schaarser wordende middelen in een welvarende stad.”

Onverschilligheid

“Het is een daad van onverschilligheid, een uiting van onvermogen om te beseffen wat de kunsten voor Antwerpen betekenen. Het is een negeren van het verleden waar kunstenaars zich hebben kunnen ontwikkelen en schitteren. De stad zegt deze beslissing genomen te hebben met pijn in het hart. Pijn is er zeker, maar hier klopt nauwelijks nog een hart”, benadrukt Olyslaegers.

In die omstandigheden kan de schrijver naar eigen zeggen geen toespraak houden op een feest dat schrijvers en letteren viert. “Ik wil deze woorden niet delen op een bal in een kunsttempel zoals het KMSKA, met daarna een glas in mijn hand. Feesten, écht feesten, behoeft een ware, culturele hartslag.”

