Jens Dendoncker en wereldbekende Canadese komiek werken op de lachspieren in Seefbrouwerij

Mocro Maf­fia-ac­teur Bilal Wahib maakt mooi weer in Club Lima

Acteur Bilal Wahib is zaterdagavond te gast in Club Lima op het Eilandje. Hij is vooral bekend van de erg succesvolle, Nederlandse serie Mocro Maffia waarin hij in de rol van Mo de show steelt. Tussen het acteren door timmert hij ook aan een carrière als rapper met hits als ‘Tigers’ en ‘Streken van een Duivel’. Hij werkte onder andere samen met grote namen uit de Nederhop-scene zoals Kraantje Pappie, Ronnie Flex en Boef.