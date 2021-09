Jean (88) werd voor 10.000 euro opgelicht door advocaat Marc G.: “Eén woord voor: achterbaks. En misschien haal ik het proces niet eens”

Kalmthout Boomkweker zet ‘deuren’ open op Dag van de Landbouw: “Aan elke plant die hier vertrekt is al jaren werk in gestoken”

14 september Dag van de Landbouw, dan denk je spontaan aan een melkveebedrijf of een varkensboer. Maar de landbouwsector is uiteraard meer dan dat. Een van de redenen voor Wim Stevens en zijn partner Ellen om hun nog relatief jonge boomkwekerij in de kijker te zetten. “Weinig mensen staan er bij stil hoeveel arbeid er vooraf gaat vooraleer die struik bij je in de tuin komt", zegt Wim Stevens, een man met een passie voor zijn planten. In totaal zetten elf bedrijven uit de provincie Antwerpen hun deuren open.