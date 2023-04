“Je eigen boek is je ticket”: Antwerpen Leest viert Wereldboekendag in Bourlaschouwburg

Ed Westwick (35) uit Gossip Girl blikt in Instagram-film­pje terug op bezoek aan Antwerpen

Ed Westwick (35), beter bekend als Chuck uit Gossip Girl, heeft op zijn Instagram-profiel een filmpje gepost over zijn bezoek aan Antwerpen. Westwick was vorige week in de Scheldestad voor een evenement van Suspicious, het Antwerpse kledingmerk dat internationaal faam maakt en hem al jaren tot hun vaste klantenbestand mag rekenen.