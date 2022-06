Jazzcafé Bar d’Henri neemt populaire kroeg De Vryheyt over: “Café Rosa is ode aan mijn grootmoeder”

Dat de vorige uitbaters van het populaire Troonplaats-café De Vryheyt niet lang op een overnemer moesten wachten, hebben ze aan media-aandacht te danken. Nieuw zaakvoerder Seger De Maesschalck van Bar d’Henri – zo’n slordige honderd meter richting centrum – las het afscheid van De Vryheyt in de krant en deed diezelfde dag nog een bod op het erg populaire café op één van de meest geliefde terraspleinen buiten de Leien.

Tweede podium?

Donderdagnamiddag is het dan zo ver. De huisband zet het feest in in Bar d’Henri en gaat in fanfarestoet richting het nieuwe Café Rosa, dat ook omgevormd zal worden tot jazzcafé. “Of er geen overdaad zal zijn aan jazz rond de Troonplaats en of ik mijn eigen kroegen niet kapot ga concurreren? Helemaal niet”, verzekert Seger. “Tijdens de pandemie heb ik heel goed gemerkt, toen de cafés al open mochten, maar de cultuursector nog op slot zat, hoe groot de nood is aan live muziek in cafés. Er is hier wel degelijk plaats voor een tweede podium in de buurt.”

Feest voor het vierjarig bestaan van d'Henri en de opening van Rosa. © Tessa Kraan

“Bovendien zullen de huidige stamgasten van De Vryheyt hun oude café nog blijven herkennen en zullen ze zich zeker nog welkom voelen in een kroeg dat in de eerste plaats een biercafé zal blijven, terwijl d’Henri zich vooral focust op wijnen, cocktails en plantbased food. Muzikaal is jazz wel de rode draad door beide cafés. Na de zomer lanceer ik nog een derde concept, ook op basis van plantbased food. Het enige dat ik daar nu al over kwijt kan is dat ik het Maria zal noemen. Zo eer ik drie grootouders in drie verschillende zaken.”

Ondernemersfamilie

Want ook Henri en Rosa zijn naar Segers grootouders vernoemd. “We hebben een straffe ondernemersfamilie. Mijn broer runt een logistiek bedrijf en drankenhandel en mijn moeder is actief in de evenementenwereld. Mijn vader had met zijn ouders Henri en Rosa een gigantische winkel in auto-onderdelen en verf. De drie zaken zijn een ode aan mijn grootouders, om hun ondernemersziel te laten blijven bestaan. Ik denk dat ze heel trots op mij zouden zijn geweest vandaag.”

Bar d’Henri is open van dinsdag tot en met zaterdag van 17 uur tot middernacht. Het nieuwe Café Rosa van dinsdag tot en met zaterdag van 15 tot 1 uur.

Café Rosa. © Tessa Kraan