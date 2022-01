Jasper (28) wandelt nietsvermoedend met Balthazar-ticket Sportpaleis binnen waar Niels Destadsbader optrad: “Hilarisch genoeg bleek Balthazar Boma het voorprogramma. En ik had nog altijd niets door”

ANTWERPENEen dikke maand na het laatste Sportpaleis-weekend komt er nog een grappig verhaal bovendrijven. Jasper V.S. (28) uit het Waaslandse Temse liep per abuis met zijn Lotto Arena-ticket voor Balthazar, het Sportpaleis binnen waar Niels Destadsbader op dat moment optrad, en niemand bleek hem tegen te houden. “Destadsbader werd aangekondigd door zijn denkbeeldige ‘poupa’ Balthazar Boma en nog steeds had ik niets door. Ik dacht gewoon, Balthazar Boma, voor een show van Balthazar, da’s een goeie frats.”

We nemen u terug naar vrijdag 26 november. Zowel Sportpaleis als Lotto Arena, allebei uitgebaat door Sportpaleis Group en vlak naast elkaar in het Antwerpse Merksem, gaan hun laatste feestweekend in voor ze alweer verplicht de deuren moeten sluiten. In de Lotto Arena speelt nationale rocktrots Balthazar, in het Sportpaleis Vlaanderens meest geliefde fiston Niels Destadsbader.

Jasper V.S. (28) en zijn maten uit Temse-Velle kiezen voor Balthazar als laatste massa-evenement voor een lange, diepe winterslaap. Maar Jasper had nog een andere verplichting en kwam iets later, terwijl zijn vrienden al binnen waren in Lotto Arena.

Verkeerde kant

“Ik kwam dus op eigen houtje, terwijl de rest al binnen was”, herbeleeft Jasper, die nog steeds zijn lach niet kan onderdrukken terwijl hij het verhaal nog eens over doet. “Het was al heel lang geleden dat ik nog eens in één van die zalen was geweest, en sinds het massaal scannen van de Covid Safe Tickets zijn de ingangen vlak naast elkaar. Bovendien was ik kletsnat van de regen en erg gehaast omdat ik maar net op tijd zou zijn voor het concert. Om al die redenen moet ik ergens de verkeerde kant uit gelopen zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Niels Destadsbader in het Sportpaleis eind november. © Joel Hoylaerts / Photonews

Maar dat had Jasper op dat moment niet door, vooral omdat hij naar eigen zeggen na zijn Covid Safe Ticket ook nog eens groen licht kreeg bij het scannen van zijn concertticket. Dat de rij van het Sportpaleis op dat moment al weggewerkt was, en bij Lotto nog lang niet, dreef hem wellicht ook de verkeerde richting uit.

Boma

“Eenmaal binnen zag ik plotseling Balthazar Boma op het podium staan en bleek heel de zaal gehuld in de geel-groene kleuren van F.C. De Kampioenen. Hij was bezig over hoe trots ‘poupa’ wel was op zijn ‘fiston’. Ik had nog steeds niets door. Ik vond dat een erg goeie grap, Balthazar Boma die een concert van Balthazar aankondigt.”

Op dat moment wordt Jasper gebeld door zijn kameraden vanuit Lotto Arena, om te zeggen dat hij vooraan naar de bar moet komen. Alleen, in het Sportpaleis is vooraan helemaal geen bar. Er wordt aan de telefoon gegrapt dat hij misschien per ongeluk het Sportpaleis is binnengewandeld, terwijl Boma luidkeels Niels Destadsbader op het podium vraagt.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Boma en de rest van de Kampioenen kondigen Niels ‘Ronaldinho’ Destadsbader aan. © Joel Hoylaerts / Photonews

“Lachen dat we daarmee moesten. Plotseling begon er van alles te dagen. Waarom zat iedereen op een stoel, terwijl Balthazar een dansend concert was? Waarom zat de zaal vol kleine kinderen? Bij het binnenkomen van de zaal zag ik zelfs iemand die op Niels Destadsbader leek, in een sjiek, blauwkleurig kostuum. Achteraf gezien, was het hem waarschijnlijk nog ook”, lacht Jasper.

“Nooit eerder meegemaakt”

De gemiddelde Vlaming zou wellicht blijven voor Destadsbader maar Jasper is wel degelijk naar het concert van Balthazar naar Merksem afgezakt, dus hij spreekt de security aan. “Dat had die man blijkbaar nog nooit meegemaakt, dat iemand met een Lotto-ticket het Sportpaleis binnenwandelt”, gaat Jasper verder. “Hij heeft me via de backstage dan de juiste richting uit geholpen. Ik heb daardoor zelfs nog een hele wachtrij kunnen voorsteken waardoor ik quasi op tijd op mijn concert ben geraakt.”

Jasper heeft het ticket naar eigen zeggen via officiële kanalen aangekocht. “In principe is het onmogelijk dat een barcode voor het Sportpaleis werkt met een Lotto Arena-ticket, en vice versa”, reageert Sportpaleisbaas Jan Van Esbroeck. “Die barcode zou absoluut geen groen licht mogen geven. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat de persoon op een bepaalde manier is binnengeglipt, al dan niet bewust, dat iemand zijn ticket is vergeten scannen of dat de scan niet correct werd uitgevoerd.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jasper dacht Niels Destadsbader in “een sjiek, blauwkleurig kostuum” al herkend te hebben toen hij de zaal binnenkwam, maar nog steeds viel zijn frank niet. © Joel Hoylaerts / Photonews

“Het zijn maar mogelijke verklaringen, ik heb ook geen idee, het is alleszins de eerste keer dat ik hiervan hoor. Bij mijn weten hebben we zoiets nog nooit meegemaakt. Het is alleszins goed dat de security hem heeft kunnen verder helpen zodat hij zijn concert nog kon beleven. Het juiste concert”, grinnikt Van Esbroeck, die luidop moet lachen met het toeval tussen Balthazar en Balthazar Boma.

Geen perspectief

Ondertussen is er voor Van Esbroeck nog steeds geen perspectief. “We zijn overgeleverd aan de zielen en willekeur van de overheden. We zijn erg blij dat de Raad van State de cultuursluiting onlangs heeft teruggefloten, maar de heropening van onze zalen, zal wel meer voeten in de aarde hebben.”

Bazart?

Na het concert helpen Jasper en z’n vrienden nog een gezin dat zich met de wagen heeft vastgereden op de parking. Op één voorwaarde. “Enkel als je niet bij Niels Destadsbader was vanavond maar bij Balthazar”, grapt het gezelschap. “Natuurlijk niet, we waren ook bij het optreden van… euh… Bazart?”, klinkt het betrapt.

LEES OOK:

Volledig scherm Het concert van Balthazar in Lotto Arena op hetzelfde moment. © Alexander D'Hiet