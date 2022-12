Jambon wil bekijken of er toekomst is voor Jazz Middelheim

Antwerpen De opvallend­ste weetjes van het jaar: wist je dat er 96 unieke zuilen zijn in de Handels­beurs?

In januari gingen alle wist-je-datjes over de Handelsbeurs, waar die maand de expo ‘Ice Age and Dinosaurs’ plaatsvond. Wie de Handelsbeurs bezoekt, is vaak verbaasd door de schoonheid die verstopt zit in het prachtige gebouw tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat. Maar wist je dat in de Handelsbeurs geen enkele zuil dezelfde is, en dat je er de hele wereld kunt zien?

21 december