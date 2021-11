Jager die papegaai Rambo uit de lucht schoot, moet wapen afgeven: “Nu is het zaak om zijn jachtvergunning ook te laten intrekken.”

Malle/AntwerpenJager Patrick V. zal afscheid moeten nemen van zijn jachtwapen. Daarnaast krijgt hij een boete van 4.000 euro met uitstel en moet hij Joseph Verdyck een schadevergoeding van 7.250 euro betalen. De reden? Op 29 december 2018 schoot hij diens papegaai Rambo dood terwijl het beestje onder toezicht van zijn baasje op een weide aan het rondvliegen was. “Deze man is niet geschikt om te jagen”

Rambo de ara, een exotische papegaaiensoort, was getraind in ‘free flying’, wat betekent dat hij onder correct toezicht vrij mocht rondvliegen. Zijn eigenaar, Joseph Verdyck, zat zelfs in een groep van ‘free flight’-liefhebbers. Hij ging dagelijks met zijn vogel op pad. Tot het beestje op 29 december 2018 uit de lucht werd geschoten door een jager op een akker aan de Sint-Jobbaan in Westmalle. Het beestje stortte naar beneden en werd bovendien nog eens gepakt door de honden die de jager bij zich had.

Patrick V., de bewuste jager, beriep zich tijdens de zitting op het jachtdecreet. “Ik dacht dat het een exoot was. Uitheemse soorten die hier niet thuishoren, mogen worden afgeschoten. Ik had nooit gedacht dat die papegaai een baasje had. Dat besefte ik pas toen ik zag dat hij een harnas droeg. Ik heb de eigenaar meteen opgezocht en mijn excuses aangeboden.”

Quote Het staat niet ter discussie dat Rambo een gezel­schaps­dier was dat grootge­bracht is in het huishouden Verdyck. Wat er gebeurd is, heeft een impact nagelaten op iedereen die een band met het dier had Rechtbank

Gevaarlijke ingesteldheid

Daar was de rechtbank het evenwel niet mee eens. “Patrick V. dacht toen hij de vogel zag dat het beestje wellicht ontsnapt was uit een kooi of een volière”, aldus de voorzitter. “Hij concludeerde dus correct dat er een grote kans was dat het ging om een gedomesticeerd dier.”

Ook hield de rechtbank rekening met het emotionele verlies van eigenaar Joseph. “Het staat niet ter discussie dat Rambo een gezelschapsdier was dat grootgebracht is in het huishouden Verdyck. Wat er gebeurd is, heeft een impact nagelaten op iedereen die een band met het dier had. Het feit dat hij op dat moment onmiddellijk besloot zijn vuurwapen te gebruiken, getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid. Wel deed hij het nodige om achteraf de eigenaar te contacteren en om hem te informeren over het feit dat hij de vogel gedood had. Ook toonde hij zich bereid de schade te vergoeden.”

Patrick V. kreeg dus een boete van 4.000 euro. Rekening houdend met het feit dat hij een blanco strafblad had, maakte de rechtbank daar wel een voorwaardelijke straf van met uitstel van 3 jaar. Waar hij niet onderuit komt is een schadevergoeding aan Joseph Verdyck van 7.250 euro.

‘Ongeschikt om te jagen’

Anthony Godfroid, die Joseph Verdyck bijstond tijdens het proces, gaf aan dat zijn cliënt tevreden was met de uitspraak. “We hebben weinig medewerking gehad van alle betrokken instanties en omdat de tegenpartij allerlei juridische vertragingsmanoeuvres heeft toegepast heeft deze kwestie uiteindelijk 3 jaar geduurd,” zo vertelt hij. “Het standpunt van de tegenpartij was altijd dat Rambo een exotische diersoort was en dat het daarom geen vergrijp was dat hij is afgeschoten. Terwijl wij vanaf het begin duidelijk hebben gemaakt dat het in dergelijke gevallen moet gaan om een ‘invasieve’ diersoort die de lokale flora en fauna bedreigt. Een ara kan hier niet eens in het wild overleven.”

Godfroid beschouwt de uitspraak van maandag na 3 jaar procederen als een overwinning. “Nu is het zaak om de jachtvergunning van de man ook te laten intrekken,” gaat hij verder. “Daarvoor willen we ook de nodige stappen ondernemen. We zullen het vonnis onder meer overmaken naar het Agentschap Natuur en Bos en de diensten van de gouverneur van Antwerpen, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor het uitreiken van jacht- en wapenvergunningen.”

Quote Stel je voor dat een jager per ongeluk uw huisdier doodschoot omdat hij daar zin in had. De droom van de jachtlobby zou zijn dat iedere aanwezige exotische diersoort een soort ‘license to kill’ betekent Anthony Godfroid, advocaat eigenaar Rambo

“Want deze man is niet geschikt om te jagen,” stelt Godfroid duidelijk. “In alle jachtopleidingen leert men juist om te strijden tegen de impuls om te schieten. Maar in zijn eigen verklaring vertelde hij al dat hij de vogel nog maar net had gezien en de trekker al had overgehaald. Dat is levensgevaarlijk.”

Het klinkt dus alsof de kwestie nog niet ten einde is. “Mensen begrijpen het wellicht beter als je de ara vervangt door een hond. Stel je voor dat een jager per ongeluk uw huisdier doodschoot omdat hij daar zin in had. De droom van de jachtlobby zou zijn dat iedere aanwezige exotische diersoort een soort ‘license to kill’ betekent. Als de uitspraak in het voordeel van de andere partij was geweest, zou dat een slecht precedent hebben gevormd en zou men het hele jaar door hebben kunnen jagen op exoten.”

Patrick V. en zijn advocaat wilden vooralsnog niet reageren op het vonnis.

