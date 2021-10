Jager die papegaai Rambo doodschoot, riskeert 4.000 euro boete: “Ik besefte niet dat die vogel een baasje had”

Malle/AntwerpenDe jager die in december 2018 de ‘free flight’-papegaai Rambo doodschoot in Westmalle, hangt 4.000 euro boete boven het hoofd. Ook is het mogelijk dat hij het wapen waarmee hij de vogel neerhaalde zal verliezen. Het Openbaar Ministerie baseert die vordering op basis van inbreuken op de dierenwelzijnswet. De jager zelf vraagt de vrijspraak, omdat hij dacht op een exotische vogel te schieten.

Joseph Verdyck, de eigenaar van ara Rambo, is een echte vogelliefhebber die - toen we hem in december 2018 bij hem thuis interviewden - maar liefst vier papegaaien had. Een ouder koppel en twee jongen: Rambo en Mero. Die jonge papegaaien had hij vanuit het ei opgekweekt. Een beetje babbelen konden ze ook, zoals ‘Lekker hoor’ zeggen wanneer ze een stukje cake of pannenkoek kregen, of hun naam uitspreken.

Ook was Rambo getraind in ‘free flying’ – Verdyck zat zelfs in een groep van ‘free flight’-liefhebbers. Dagelijks liet hij Rambo uitvliegen, waarna het beestje plichtsgetrouw weer netjes thuiskwam. Maar op 29 december 2018 liep het fout. Die dag liet hij zijn vogel los op een akker aan de Sint-Jobbaan in Westmalle. Daarvoor had de boer toestemming gegeven. Maar die bewuste omgeving was eveneens erkend jachtgebied.

Volledig scherm Rambo werd neergeschoten en daarna volgens Verdyck nog te grazen genomen door jachthonden. © rv

Eén van de jagers die die dag in de buurt waren, zag Rambo vliegen en haalde hem neer. Volgens Joseph hebben jachthonden de vogel daarna ook nog verscheurd en zijn nek gebroken. Nadien werd het beestje bij een beek achtergelaten.

Excuses aangeboden

Beklaagde Patrick V. beriep zich tijdens de zitting op het jachtdecreet. “Ik dacht dat het een exoot was. Uitheemse soorten die hier niet thuishoren, mogen worden afgeschoten. Ik had nooit gedacht dat die papegaai een baasje had. Dat besefte ik pas toen ik zag dat hij een harnas droeg. Ik heb de eigenaar meteen opgezocht en mijn excuses aangeboden.”

Het parket vond evenwel dat het jachtdecreet in deze zaak niet van toepassing was. Volgens de procureur ging het om een gedomesticeerd dier dat onder toezicht van zijn eigenaar rondvloog. Ook kon hier geen sprake zijn van overmacht.

Joseph Verdyck vraagt 8.750 euro schadevergoeding, bestaande uit 2.500 euro voor de aankoopprijs, 5.000 euro voor de training tot ‘free flight’-vogel en 1.250 euro morele schadevergoeding. Het OM vordert 4.000 euro boete tegen de beklaagde, evenals een verbeurdverklaring van het wapen waarmee Rambo neergeschoten werd.

Op 15 november horen we het oordeel van de rechtbank.

