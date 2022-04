Jaarlijkse valentijnssymposium van UAntwerpen focust op vaccinatie

Borgerhout Pax Christi organi­seert stiltecir­kel voor oorlogs­slacht­of­fers op Moor­kensplein maar is kritisch: “We hebben te veel in de NAVO geïnves­teerd”

Pax Christi Vlaanderen riep maandagavond Antwerpenaren op om deel te nemen aan een stiltecirkel voor vrede. Aanleiding hiervoor is de oorlog in Oekraïne, maar ook slachtoffers van andere landen in oorlog werden tijdens de welkomsspeech in acht genomen. Directeur van de vredesbeweging Stefan Nieuwinckel is tegelijkertijd kritisch en hekelt de rol van de NAVO in de huidige oorlog in Oekraïne.

