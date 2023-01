Isolerende flappen, stroom delen en... af en toe de filter uitschakelen: Zoo en Planckendael nemen maatregelen om energie te besparen

Het is vanzelfsprekend dat de verwarming en energievoorziening van de twee dierenparken en het Elisabeth Center Antwerp aanzienlijk veel geld kosten. “Samen verbruiken ze evenveel energie als 3.000 gezinnen. Na de personeelskosten zijn de energiekosten onze tweede grootste uitgave”, vertelt operationeel directeur Peter Van Den Eijnde. “Door de energiecrisis zijn die facturen het voorbije jaar verdubbeld. Voor 2023 houden we rekening met een mogelijke vervijfvoudiging van de verbruikskosten. We zijn in staat om deze te betalen, maar willen minder afhankelijk zijn van prijsschommelingen. Daarom hebben we een interne werkgroep samengesteld om alle mogelijkheden te overlopen om de energiekosten te verlagen.”

Het uitwerken van maatregelen om elektriciteit te besparen is niet simpel omdat de zoo een beschermd monument is. “We zouden de monumentale gebouwen beter kunnen isoleren, maar dat is niet vanzelfsprekend. Een extra isolatielaag aan bijvoorbeeld de Egyptische tempel is niet mogelijk door de hiërogliefen aan de buitenkant. We werken samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed om andere opties te bespreken. Zo kan bijvoorbeeld het dak worden geïsoleerd of een warmtepomp geplaatst worden”, legt Van Den Eijnde uit.

Quote In de zoo is het altijd druk, maar in Plancken­dael zijn de winterse weekdagen behoorlijk rustig. Een sluiting daar was een optie, maar die winst bleek niet op te wegen tegen de vaste kosten Peter Van den Eijnde

Dierenwelzijn

Een andere belemmering is de strenge dierentuinwetgeving die geldt in Vlaanderen. “Dat is uiteraard goed voor het welzijn van onze dieren, maar legt ons ook beperkingen op. Zo is het verplicht om de exotische dieren een verwarmd binnen- en buitenverblijf te geven. De olifanten en buffels moeten te allen tijde binnen kunnen, dus de poort staat altijd open. We gaan daarom isolerende flappen plaatsen aan die ingang en de dieren trainen om erdoor te lopen. Zo kunnen we toch een deel van de warmte behouden. We proberen dus te zoeken naar creatieve oplossingen.”

Het grote aquarium verbruikt het meeste energie, maar daarbij is het niet mogelijk om te besparen. “De filters zijn nodig om de vissen in leven te houden. Het is geen optie om die installatie een uurtje uit te schakelen. Bij de pinguïns van Vriesland is dat wel het geval. Die dieren slapen ‘s nachts op het land waardoor we de filtering een paar uur kunnen stilleggen”, vertelt Van Den Eijnde.

Zonnepanelen

Verschillende gebouwen in de dierentuinen zullen het komende jaar zonnepanelen krijgen. In ZOO Antwerpen worden op de daken van het Reptielengebouw en het restaurant Savanne, net als op de tussendaken van het ECA, zonnepanelen geïnstalleerd. In Planckendael krijgen de parkings, het dak van het olifantengebouw en de toekomstige logistieke en administratieve zone ook zonnepanelen. In piekmomenten wordt bekeken om de overproductie van de zonne-energie in Planckendael te delen met ZOO Antwerpen.

De werkgroep heeft ook nagedacht over een eventuele tijdelijke sluiting van de parken. “In de Antwerpse zoo is het altijd druk, maar in Planckendael zijn de winterse weekdagen behoorlijk rustig. Een sluiting daar was een optie, maar die winst bleek niet op te wegen tegen de vaste kosten. Als een park gesloten is, moeten de dieren nog steeds verzorgd worden. Het idee van een tijdelijke sluiting was snel van de tafel geveegd.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.