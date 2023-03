Is er enige kans op een ‘stadslijst’ van socialisten en liberalen in Antwerpen? “Heel andere situatie dan in Gent”

Kartels in Antwerpen? Altijd een lastig verhaal. Socialisten en liberalen laten er weinig twijfel over bestaan: de kans dat ze zoals in Gent in oktober 2024 samen naar de kiezer trekken, is op dit moment onbestaande. De situatie verschilt politiek bekeken ook behoorlijk veel.

VoorGent: zo heet de Gentse Stadslijst van Open Vld en Vooruit. Liberaal burgemeester Mathias De Clercq zal die lijst trekken en bevestigt daarmee zijn ambitie om de sjerp nog minstens zes jaar langer te dragen. Het bestaande kartel van Vooruit en Groen wordt met VoorGent opgeblazen.

Socialisten en liberalen maken ook in Antwerpen deel uit van het - door N-VA gedomineerde - bestuur. Dan kom je automatisch uit bij de vraag of ze ook hier huwelijksplannen hebben.

“Geen liefde”

Antwerps Vooruit-voorzitter Sascha Luyckx en zijn liberale collega Fons Borginon zijn duidelijk: er ontluikt geen grote liefde tussen de twee partijen, toch niet één die sterk genoeg is om een kartel te smeden.

Sascha Luyckx (Vooruit): “Nee, we hebben geen plannen in die richting. We geloven in ons eigen verhaal. We hebben de wind in de zeilen en zijn fier op wat we al hebben verwezenlijkt in het stadsbestuur. Denk maar aan het geplande warmtenet, de gezonde maaltijden op school en de maatregelen tegen ongelijkheid en racisme.”

Fons Borginon (Open Vld): “De situatie in Gent is niet verrassend. In de praktijk kun je VoorGent een soort ‘lijst van de burgemeester’ noemen. Het nieuwe Vlaamse decreet speelt een rol: de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste fractie in de coalitie wordt burgemeester.”

Quote In Gent gaat het om eerder ‘lichtblau­we’ liberalen en progressie­ve vrijzinni­gen. In Antwerpen zie je in verhouding meer traditiona­lis­ti­sche liberalen, meer donker­blauw. Sascha Luyckx (Antwerps voorzitter Vooruit)

Luyckx wijst ook op een verschil in ‘kleur’ van Open Vld in Gent en Antwerpen. “In Gent gaat het om eerder ‘lichtblauwe’ liberalen en progressieve vrijzinnigen. In Antwerpen zie je in verhouding meer traditionalistische liberalen, meer donkerblauw. Na de verkiezingen zullen we zien of we in de stad en de districten kunnen samenwerken. Dat kan met álle democratische partijen.”

Kartels geen succes

Fons Borginon haalt er ook de recente geschiedenis van Antwerpse kartels bij. “De laatste drie voorbeelden, of pogingen ertoe, zijn geen succes geweest. Je had ‘Samen’ (sp.a en Groen) in 2017 dat na drie maanden al ophield, de Stadslijst (sp.a en CD&V) in 2012 die na de verkiezingen uit elkaar viel en Antwerpen 94 (CD&V en Volksunie) dat te zwak scoorde. Het is niet evident in Antwerpen, waar de dynamiek van de nationale politiek nog meer speelt dan in Gent. Op dit moment hebben we trouwens geen enkele beslissing genomen over hoe we naar de verkiezingen trekken.”

Kick-off

Vooruit belooft een offensieve campagne in stad en districten. ”We lanceren op 25 maart in de wijk Dam (La Gare 27) het kick-off evenement ’27 kansen voor Antwerpen’ voor leden én niet-leden. 27: dat zijn er drie per district. We gaan toeren, workshops houden en inzetten op huiskamergesprekken.”

