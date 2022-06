Inwoners van Moorkenswijk claimen de openbare ruimte terug: vier nieuwe parklets nemen de plek in van parkeerplaatsen

BorgerhoutOp zaterdag 4 juni 2022 starten vier ‘parklets’ aan hun zomerreis door de straten van de Moorkenswijk in Borgerhout. Parklets zijn mobiele parkjes, vaak met banken en groen, die op een parkeerplaats kunnen worden gezet om zo meer openbare ruimte te creëren in drukbevolkte wijken. Waar komt het idee van parklets vandaan? En waarom zijn ze zo populair?

Aanstaande zaterdag verzamelen de Borgerhoutenaren op het Moorkensplein voor de start van een 1,6 kilometer lange wandeling door de straten van de Moorkenswijk. Het traject loopt langs vier parklets die voor het publiek feestelijk worden geopend. Je kan aanschuiven voor een drankje bij de toog parklet, een muziekje meepikken bij de muziek parklet en voor de jongsten is er speelruimte ontworpen bij de speel- en schuifaf parklets.

Eén parklet was sinds mei vorig jaar al te bezichtigen op het Moorkensplein en overwinterde in de Branderij, het lokaal van jeugdorganisatie JES. Volgens Klimplant vzw, nauw betrokken bij de organisatie van het project, is dit nog maar het begin. Parklets zijn aan een opmars bezig, we zullen ze de komende jaren steeds vaker in het straatbeeld zien verschijnen.

Wijklabo zorgt voor meer openbare ruimte

Parklets zijn een ideale manier om drukbevolkte gebieden ademruimte te geven. Het idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar San Francisco al in 2015 de eerste parklet introduceerde. De Moorkenswijk, in het intra muros-gedeelte Borgerhout, is het perfecte voorbeeld van een drukbevolkt stukje stad.

Vlak voor de coronacrisis ontstonden in de zes wijken van Borgerhout ‘Wijklabo’s’. Per wijk werd een budget van 100.000 euro uitgekeerd om de wijk op te frissen, waarmee de inwoners gezamenlijk beslisten wat ze ermee wilden doen. De bewoners van de Moorkenswijk kozen voor parklets.

“Er is hier niet veel openbare ruimte om samen te zitten met de buren, amper groen en kinderen hebben weinig plek om te spelen,”vertelt Carlijn Hertoghs van Klimplant. “Parkeerplaatsen zijn er echter wel, daarom nemen wij met de parklets enkele parkeerplekjes in en tonen we dat je met een straat meer kan doen dan ze enkel te benutten voor auto’s.”

Hafsa Mazgout en Filip Balthau van jeugdorganisatie JES stapten mee in het project en beamen dat. “Onze jongeren merkten op dat alle speeltuigen en pleintjes in de buurt op elkaar gelijken. Er is ook te weinig groen”, aldus Mazgout. “We vinden het heel belangrijk om jongeren en kinderen te betrekken bij het project, met de nodige aandacht voor de diversiteit die de wijk kenmerkt”, Balthau vult aan.

Gebouwd met circulaire materialen

Vanuit klimaatneutraal oogpunt zijn de parklets een stap vooruit. “Als je een stad klimaatrobuust wil maken, moet je ontharden, vergroenen en zorgen voor schaduw”, weet Hertoghs. Maar nu is daar geen ruimte voor door de vele parkeerplaatsen. Autodelen is de toekomst: als minder mensen in de stad een auto bezitten, kan je de vrijgekomen parkeerplaatsen vergroenen.”

De parklets bestaan uit gerecycleerd hout en ander circulair materiaal. Klimplant werkt daarvoor samen met het lokale Atelier Recup. Christophe Lemmens, een van de stichters van Atelier Recup, is blij met het project. “Er is zo veel verspilling, we moeten de afvalberg verminderen. Zeker in de bouwsector is er nog werk aan de winkel.”

Om verspilling tegen te gaan werkte Atelier Recup voor de bouw van de parklets uitsluitend met ecologische materialen. “Enkel de schroeven en de wielen zijn nieuw. De planken komen van het cargoterras op Park Spoor Noord en de vlaggenmasten waren oude palen van een voetbalveld. Het is ook mooi dat de materialen al een leven hebben gehad. Dat geeft hen een bepaald karakter en een unieke uitstraling.”

Binnenkort een vijfde parklet?

Toch was niet iedereen in de wijk meteen fan van de mobiele terrassen. Enkele buurtbewoners zijn niet opgezet met het feit dat er nu nog minder parkeerplaatsen zijn in het anders al zo drukbevolkte Borgerhout. “Tijdens het overleg in de Wijklabo’s zijn wat frustraties naar boven gekomen”, zegt Nele Taminau, wijkcoördinator voor het district Borgerhout. “Een aantal mensen zag het niet zitten dat de parkeerplaats voor hun deur plots zou verdwijnen. Maar zodra de eerste parklet op het Moorkensplein stond vorig jaar, hebben we geen klachten meer ontvangen.”

Klimplant en JES zijn in elk geval enthousiast over het initiatief en zien in de toekomst graag nog meer parklets verschijnen. Balthau: “Deze zomer starten we met de bouw van een vijfde parklet in de Branderij. Een bijna gepensioneerde buurtbewoner die architectuur heeft gestudeerd, wil onze jongeren graag helpen. We weten nog niet waar de volgende parklet zal komen, maar we hopen dat hij een plaatsje krijgt in de straten van Borgerhout en voor meer gemeenschappelijke openbare ruimte zal zorgen.”

De Feestelijke Openingswandeling van de parklets vindt plaats op zaterdag 4 juni 2022 om 15 uur aan het Moorkensplein in Borgerhout.

