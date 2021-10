INTERVIEW. Soufiane Eddyani (23) voelt zich herboren in zijn nieuwe zaak: “Als artiest was ik niet mijn volledige zelve, er miste iets”

“Kijk nu, de sfeerhaard Imperial van Aflamo is echt een must-have voor in je huis. Het heeft iets gezelligs, en warmt je huis zelfs op!” Met die woorden ontvangt de pas jarige Antwerpse rapper Soufiane Eddyani ons in zijn nieuwe zaak ‘House of Flames’ op de Rubenslei. “Soufiane is altijd een zakenman geweest”, klinkt het bij zijn partners. Nochtans leek het erop dat de artiest van Marokkaanse afkomst geboren was voor het podium, maar toch kriebelde er iets. “Noem me geen rapper, maar een artiest. Een rapper is van de straat en zingt daar ook over. Ik niet. Ik ben anders dan dat stereotype.”