INTERVIEW. Schepen Koen Kennis buigt zich over VeloVeilig Rapport: “Het toverwoord blijft: ontvlechten”

Antwerpen Young Chef Ruben Christi­aens: “Geen diploma, ik zoek liever zelf uit hoe het werkt”

Hij trok de deur van hotelschool Spermalie achter zich dicht toen hij amper 15 was. “Ik zocht liever zélf uit hoe alles werkte”, zegt hij daarover. En zie nu: tien jaar later mag Ruben Christiaens (25) van restaurant Vintage in Kontich zichzelf Young Chef van Michelin noemen, inclusief een ster.

23 mei