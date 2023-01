INTERVIEW. “Ik kreeg 2.000 euro voor psychisch lijden. De stad 2.700 euro voor een beschadigde boom.” Frédéric (44) verloor grote liefde Paul (39) in Paardenmarkt-explosie

Borgerhout Aanslag op voormalige woning van ‘De Algerijn’ net als nieuwe bewoners willen intrekken in huis

Criminelen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar type vuurwerk gegooid naar een woning in de Koolstraat in Borgerhout. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het gaat om de voormalige woning van Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, een bekend figuur in de drugswereld. De bewoners van het pand deden de ontdekking pas kort voor de middag, omdat ze niet thuis waren toen het gebeurde.

16:24