INTERVIEW. En toen was de Boerentoren plots van Fernand Huts: “Als je ergens te lang over nadenkt, doe je het niet”

Het is middag als we op de koffie gaan bij Fernand Huts. En interview of niet, eerst moet de honger gestild. “Als je het niet erg vindt, ga ik nu mijn boterhammen eten, mannen.” De toon is gezet, we moeten nu ook niet te hoogdravend gaan doen over zijn nieuw speeltje. “Leuk toch? Ik heb twaalf jaar in het Sint-Jan Berchmanscollege op de Meir gezeten. Onder de Boerentoren heb ik mijn prille liefdes beleefd. In de golden sixties. Met de meisjes van de Dames. Die stonden daar voor open, hé. Zonder dat we het beseften, gaf die toren ons een romantische injectie.”