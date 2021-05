INTERVIEW. De (on)bekendste ‘memer’ van het land bereikt kaap van 100.000 volgers op Instagram: “Elke grap heeft zijn gevolgen, maar ik leg de lat steeds hoger voor mezelf”

AntwerpenHij is fervent gamer, spreekt vijf talen en woont in Berchem. Meer weten we niet over de bezieler van de populaire Instagrampagina ‘memesvantstad’, dat op anderhalf jaar tijd zo’n 100.000 volgers bijeen sprokkelde. Zijn alter ego is Bart De Memer, een kwinkslag naar de burgmeester van de stad waar hij al anderhalf jaar over bericht: “‘Memesvantstad’ is een kind dat onverwacht geboren is en dat niet stopt met groeien.”

Afspraak om 15 uur in Café Mombasa in Borgerhout. Hij komt net van zijn werk en wordt vergezeld door een enkeling die zijn identiteit kent. Alleen zijn hechte vriendengroep en Alex Agnew, waarmee hij een podcast opnam, weten wie hij is. Dagelijks vrolijkt hij zijn grote fanbasis op met memes, een beeld met tekst dat op het internet circuleert.

First things first: proficiat met je 100.000 volgers. Had je het succes van de pagina verwacht toen je ermee begon?

Dat is zot, ja. Het was helemaal niet de bedoeling iets groot van te creëren. De pagina was bedoeld om mijn dreiries te laten lachen. Na een tijdje merkte ik wel dat het oncontroleerbaar snel groeide, en die groei is nog steeds bezig. Ik ben zelf heel betrokken in de meme-cultuur op het internet. Dat soort humor behoort tot een aparte wereld. Wat ik merk is dat mensen een afkeer krijgen van opvallende reclame op Instagram en dat gevoel wil ik absoluut niet overbrengen naar mijn volgers. Daarom wil ik in geen geval geassocieerd worden met de influencercultuur. Influencers promoten producten alsof ze een reclamebureau zijn. Wat ik doe is grappen maken, reclame zal je op mijn pagina niet tegenkomen. Ik verdien af en toe wat bij met kleine promoties op mijn stories (foto’s die 24 uur zichtbaar blijven, red.). Dat is een leuk extraatje, maar is zeker niet de motivatie voor ‘memesvantstad’.

Je memes zijn uitsluitend van komische aard. Toch verwerk je er de actualiteit van de dag in, en ben je niet de mildste voor figuren zoals Marc Van Ranst en Bart De Wever...

Sinds dag één geloof ik dat de pagina geen politieke voorkeur heeft. Ik lach met alles en iedereen: Marc Van Ranst, Bart De Wever, Vlaams Belang, Groen, PVDA, Sihame (El Kaouakibi, red.),... We hebben hier veel politiekers rondlopen die rare dingen in de media vertellen. Daar speel ik natuurlijk op in. Op die momenten krijg ik reacties dat de pagina niet politiek-neutraal is, terwijl je dat op een langere periode moet bekijken. Ik lach met alles en iedereen en de pagina is noch links, noch rechts.

Je blijft opvallend stil over het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat toch lijkt te leven bij de Antwerpse jongeren. Zijn er onderwerpen waar je bewust van afblijft?

Ik heb kort iets over de betoging in Brussel in mijn stories vermeld, maar we spreken hier over humanitaire crisis. Daar wil ik niet oppervlakkig over doen. Gisteren had ik met mijn vrienden nog de discussie waar de grens voor humor ligt. Ik vind dat er met alles gelachen moet worden. Er bestaan comedyshows die met alles lachen en donkere humor niet schuwen. Het moet kunnen, maar als mens moet je ook een grens stellen. En die grens is voor iedereen anders. ‘Memesvantstad’ is de dag van vandaag anders dan het oorspronkelijk was. In het begin was het rauwe, donkere humor. Maar naarmate mijn volgersaantal steeg, ben ik daar in geminderd. Elke grap heeft zijn gevolgen en als zoveel mensen me volgen, bereik ik ook mensen die mijn humor niet per se begrijpen. Er zijn ook onderwerpen, zoals de aanslag in Zaventem vijf jaar geleden, die nog veel te gevoelig liggen in de maatschappij. Maar kijk naar de Amerikaanse 9/11, waar nu een hele meme-cultuur rond bestaat. Lachen is een manier van helen, en humor is een uitlaatklep.

Je refereert dikwijls naar je jeugd en naar specifieke plekken in Antwerpen. Wat betekent de stad voor jou?

Antwerpen is mijn identiteit. Het is de stad waar ik ben opgegroeid, waar ik fouten heb gemaakt en waar ik doorheen de jaren zowel goede als slechte dingen heb meegemaakt. Ik ben zowel gezegend als gevloekt met deze geboortestad: Antwerpen is prachtig, maar we hebben hier ook zoveel problemen...

Je bereikt niet enkel Antwerpse jongeren, ook buiten de stad heb je bekendheid verworven. Dat is toch straf...

Het is iets raars, maar mensen buiten de stad willen zichzelf vaak vergelijken met Antwerpenaren. Wij hebben die heerlijke arrogantie. Gentenaren, hoe graaf hun stad ook is, hebben altijd de drang om zich te vergelijken met ons. Gent heeft dat extreem hard, andere parkings hebben dat ook. Antwerpenaren zijn daar niet mee bezig, wij zijn enkel geïnteresseerd in wat er in Antwerpen gebeurt. Ik krijg veel positieve reacties van mijn niet-Antwerpse volgers, omdat ik een ander beeld van de stad schets dan dat zij voor ogen hadden. Ik profileer de stad zodanig dat het voor iedereen herkenbaar is, en kaart de problemen aan waar ze zich in kunnen vinden. Grappen over de actualiteit vullen de pagina op, maar wat echt voor volgers heeft gezorgd zijn de kleine karaktertrekjes van de stad die iedereen herkent.

Heb je nog grootse plannen voor ‘memesvantstad’? Hoe lang ga je er nog mee door?

Ik ga er zo lang mogelijk mee door. Het valt ook goed te combineren met mijn job. Ik plan nooit op voorhand wat ik op de pagina ga zetten. Het is een doorlopend spel van improvisatie, waar ik dag op dag de lat hoger voor mezelf leg. Soms ga ik samenwerkingen aan, zoals met het MAS, Streamz België en lokale handelaren. Binnenkort komt er nog een grote samenwerking aan, maar meer kan ik daar nog niet over kwijt. Persoonlijk is de pagina een uitdaging. Hoe ver kan ik gaan? Wat is het maximum dat ik uit mijn humor kan halen? Maar volgers mogen gerust zijn, ik zal elke dag blijven posten.

Het lijkt me enigszins spannend dat niemand op straat je herkent. Ben je van plan om ooit je identiteit te onthullen?

Ik heb al meegemaakt dat vrienden of kennissen me memes van de pagina doorsturen, die ik uiteraard zelf heb gemaakt. ‘Da’s mijn humor niet’, antwoord ik dan. Dat maakt me wel trots, maar mijn identiteit onthullen? Nooit. Je kan nooit meer uit anonimiteit geraken: eens ze weten wie je bent, kan je niet meer terug. Ik geniet van een terrasje doen en niet herkend te worden. Ik leef rustig en zen. Ik onderhoud de pagina voor mijn plezier, niet om meer volgers te krijgen of wat dan ook. Negatieve reacties negeer ik, het is mijn verantwoordelijkheid niet als mensen zich gekwetst voelen. Als mensen je willen volgen, zullen ze wel blijven hangen.

De vijf favoriete memes van Bart De Memer:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.