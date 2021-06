Internetoplichter (34) in de cel nadat hij verliefde vrouw (68) overhaalt om haar man (72) te vergiftigen

AntwerpenEen 34-jarige Nigeriaan is deze week aangehouden omdat hij een Vlaamse vrouw zo ver dreef dat ze haar echtgenoot probeerde te vergiftigen. De 68-jarige vrouw uit het noorden van Antwerpen had via sociale media een man leren kennen die haar allerlei amoureuze beloftes deed.

De man stelde zich voor als een viersterren commandant van het Amerikaanse leger. Omdat hij op missie was, zat hij in geldnood. Hij overhaalde de vrouw om gelden over te schrijven naar verschillende buitenlandse rekeningen. De vrouw gebruikte zelf haar spaarcenten en ging lenen bij vrienden en familie. Het gaat om een som van meer dan 10.000 euro.

Omdat de oplichter steeds meer geld eiste, werd een plan beraamd tussen de twee om de 72-jarige echtgenoot van de vrouw te vergiftigen. Uit de verhoren en in deze fase van het onderzoek blijkt dat er ook degelijk geprobeerd werd om schoonmaakmiddel in het eten van het slachtoffer te vermengen. Dat is gelukkig niet gelukt.

Opgebiecht aan kinderen

Het onderzoek ging van start, nadat de vrouw alles aan haar kinderen had opgebiecht. Samen stapten ze begin juli 2020 naar de politie. Via het bankonderzoek kwam de 34-jarige Nigeriaan die in Nederland verbleef in beeld. Hij kon opgepakt worden in Nederland en werd vorige week uitgeleverd. De speurders konden ook chatberichten terugvinden over de vergiftigingspoging.

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft de man vorige week aangehouden voor oplichting en mededaderschap aan poging vergiftiging. De vrouw is intussen vrij onder voorwaarden en kreeg de nodige begeleiding.