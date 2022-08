Internationale dag van de fotografie: gratis inkom in fotomuseum

Antwerpen Man in elkaar gezakt op De Coninck­plein: politie onderzoekt verdacht overlijden

Op het De Coninckplein is maandagavond een man in elkaar gezakt en overleden nadat hij onwel zou zijn geworden. Het slachtoffer had volgens de politie veel bloed verloren en kon niet meer gereanimeerd worden. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk, maar de politie onderzoekt twee mogelijke plaatsen delict.

