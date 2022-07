Instroom Academy van chef-kok Seppe Nobels krijgt koning op bezoek

Antwerpen/Beveren Oplichters maken honderddui­zen­den euro's buit met vervalste berichten van itsme

De Antwerpse lokale politie heeft woensdag zes mensen opgepakt op verdenking van oplichting. De bende onder leiding van de broers Marouane en Nabil C. zou duizenden berichten hebben verstuurd in naam van de beveiligingsapp “itsme”. Tientallen slachtoffers zijn in de val getrapt. De buit zou oplopen tot honderdduizenden euro’s.

30 juni