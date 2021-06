Instagram haalt populaire pagina ‘Memesvantstad’ offline

Antwerpen Bob Cools (87) heeft zijn memoires klaar: “Ik heb de ‘blauwe’ Janssens nooit het woord socialist horen gebruiken”

24 juni Leven en werk van Bob Cools: ga er gerust even voor zitten. Dertig jaar lang bouwde hij in Antwerpen aan zijn socialistische visie op stadsontwikkeling. Voor zijn memoires heeft hij de wereld laten wachten tot zijn 87ste. Niet erg, want ook nu is hij nog scherp én “onvermoeibaar verontwaardigd”, zoals Tatjana Scheck (Antwerpse voorzitster van Vooruit), raak omschrijft. Voor een voordracht over Lenin of econoom John Maynard Keynes mag je hem altijd bellen. Over Patrick Janssens liever niet.