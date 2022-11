Indaver bouwt gigantische afvalinstallatie in Engeland: project van 700 miljoen euro voor 300.000 gezinnen

Op weg naar de verbluffende tentoonstelling van Vlaamse meesters in Sudbury – een organisatie van de Phoebus stichting van Fernand Huts – laste Katoen Natie ook een stop in Rivenhall in, nabij het vliegveld van de Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe afvaloven van Indaver verrijst er op een enorme site waar je nu nog een oude steengroeve vindt. Bedoeling is om naast de afvalcentrale ook 30.000 bomen te planten en twee lagunes te maken.

3 miljoen ton grond

Het terrein werd vorig jaar al bouwrijp gemaakt. Een omvattende klus, want er moest 3 miljoen ton grond worden afgegraven. Maar hoe kwam Indaver, dat momenteel al actief is in zeven landen, op deze plek uit? “We zochten een locatie waar we voor de regio echt nodig waren en we een commercieel rendabel project konden neerzetten, drie kwartier rijden van Londen”, aldus John Ahern, commercieel directeur van de site.

De nieuwe afvalcentrale kun je een modernere uitvoering noemen van de huidige installatie van Indaver in de Antwerpse haven. In tegenstelling tot Antwerpen, waar industrieel en gevaarlijk afval wordt verbrand, zal men in dit stuk Oost-Engeland niet-recycleerbaar huishoudelijk (van 300.000 gezinnen) rest- en bedrijfsafval verwerken.

Warmteproductie

De bouwput is indrukwekkend. De steile hellingen zijn met goed verankerde matten gestabiliseerd. Het Zwitserse Hitachi Zosen Inova ontfermt zich over de bouw van de afvalinstallatie. Een eerste reeks heipalen zijn al de bodem ingegaan. Ze vormen het fundament van de toekomstige bunker waar het afval wordt aangeleverd en verwerkt. Het project is goed voor 500 tijdelijke en 65 definitieve jobs. “Het eerste afval moeten we eind 2025 verwerken”, zegt Schoonjans. “We zoeken trouwens nog investeerders die vanaf 2026 warmte willen afnemen.”

Indaver investeert circa 700 miljoen euro in de installatie.

