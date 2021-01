Inbreker vraagt de weg aan politie

Wilrijk Auto belandt op zijn zijkant na ongeval op Middelheim­laan in Wilrijk

29 januari Op de Middelheimlaan in Wilrijk is vanmiddag een BMW op zijn zijkant terechtgekomen. Hoe dat precies kon gebeuren wordt momenteel uitgezocht door de politie. De chauffeur liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op en werd ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Het lijkt er dus op dat de schade hoofdzakelijk materieel is.