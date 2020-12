Inbreker rooft voor 450.000 euro aan juwelen en diamanten in Century Center: “Tien jaar werk is in een half uur tijd tenietgedaan”

Hoboken Oppositie­par­tij Groen over bloedonder­zoek Umicore-kinderen: “Cijfers tonen blijvende schade”

4 december Volgens oppositiepartij Groen toont het nieuw onderzoek naar lood in het bloed van kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden, die vlakbij de Umicore-site in Hoboken liggen, aan dat er sprake is van onmiskenbare schade. “De resultaten zijn beter dan in het voorjaar, maar beter wil nog niet zeggen dat ze goed zijn”, aldus Groen Antwerpen.