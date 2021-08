Inbreker op heterdaad betrapt in huis De Wever, gezinsleden fel onder de indruk

Antwerpen Leuke opwarmer voor Antwerpse marathon in september: 400 lopers op Red Star Run

29 augustus Binnen twee weken vindt de Port of Antwerp Night Marathon plaats, maar afgelopen zondag kon iedereen al eens de benen testen tijdens de Red Star Run in de omgeving van het Noordkasteel en de Belvédère van het Droogdokkenpark. “De honger om weer te lopen, is groot”, stelde een opgetogen organisator Peter Fischer (Antwerp Athletics) vast.