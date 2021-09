Inbreker in huis van Bart De Wever was drugscrimineel: “Hij stond gekend om haat tegen de burgemeester”

Antwerpen Antwerpena­ren herontdek­ken het ModeMuseum: “Wij bezoeken vaak musea, maar dit is fenomenaal”

16:58 Het is gezellig druk in het Antwerpse ModeMuseum zaterdag. Meer dan drie jaar hebben we erop moeten wachten, maar vanaf vandaag kan iedereen de vernieuwde expositieruimtes komen ontdekken. En we horen enkel positieve geluiden onder de eerste bezoekers in drie jaar tijd: “Dit is meer kunst dan mode!”