Inbreker gevat na vlucht over daken en tuinen

Het Antwerpen van musicalac­tri­ce Sophie Janssens (23): “De leukste dieren in de ZOO? Daar lopen de meeste mensen gewoon voorbij”

Dat we nog zullen horen van Sophie Janssens, is erg waarschijnlijk. De veelbelovende, 23-jarige musicalactrice begint aan haar eerste professionele productie, en heeft meteen een hoofdrol beet naast musicalicoon Ann Van den Broeck in ‘You Are My Sunshine’ in het Fakkeltheater. Sophie is afkomstig uit Willebroek, maar verhuisde een halfjaar geleden naar Antwerpen, waar ze zich als een vis in het water voelt. Hier verklapt ze haar acht favoriete plekken, waaronder “het beste ijssalon van Antwerpen”.