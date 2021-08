Inbreker bij Bart De Wever wordt psychiatrisch onderzocht

Antwerpen Medische primeur voor ZNA: oplossing voor ‘vergeten’ hartklep

19:58 ZNA is het eerste ziekenhuis in de Benelux waar succesvol een stentprothese met kleppen voor de behandeling van een lekkende hartklep werd geplaatst, ook wel ‘de vergeten klep’ genoemd omdat er tot voor kort geen behandeling was. Een pijnlijke, riskante openhartoperatie was de enige optie. Bij de nieuwe techniek wordt een stentprothese met kleppen via de liesader in het hart geplaatst. “Ik mocht geen openhartoperatie ondergaan, maar na deze ingreep voel ik me een ander mens”, aldus Eduardus, een van de eerste patiënten die de nieuwe ingreep onderging.