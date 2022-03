Inboedel telecomwinkel Turnhoutsebaan in beslag genomen door politie

Tijdens een controle die uitgevoerd werd in september van vorig jaar werden door de politie een heleboel inbreuken vastgesteld. Door toedoen van die inbreuken besloot het parket opdracht te geven de zaak te verzegelen en de boekhouding in beslag te nemen. In december werd dan opdracht gegeven tot de confisquatie van alle handelsgoederen van de zaak. Dat gebeurde in opdracht van de afdeling Ecofin van het parket. Die houdt zich bezig met het onderzoek naar zaken van economische, financiële en fiscale fraude.