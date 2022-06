“In zo’n pak klinkt je ademhaling als die van Darth Vader.” Bart De Wever puft en zweet tijdens brandweeroefening met chemisch lek

Antwerpen Antwerpse kathedraal is in juli weer klokvast: “Belfortto­ren tegen eind dit jaar opnieuw in alle glorie te bewonderen”

Vanaf half juli weet je weer hoe laat het is als je naar de 123 meter hoge toren van de Antwerpse kathedraal kijkt. De vier wijzerplaten zijn gereviseerd en opnieuw verguld. Bart De Wever (N-VA) en partijgenote Annick De Ridder, schepen van Patrimonium, gingen dinsdag nog even mee helpen. De burgemeester mocht even zwieren aan de wijzers.

